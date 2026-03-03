CNN: у США уменьшились запасы Tomahawk из-за конфликта на Ближнем Востоке

Американские резервы ракет Tomahawk оказались на критически низком уровне из-за военных действий в регионе Ближнего Востока.

Ракетные запасы США, включая Tomahawk, истощаются, передает РИА «Новости». По данным телеканала CNN, высокопоставленный чиновник отметил, что особенно быстро сокращаются резервы ракет Tomahawk, предназначенных для поражения наземных целей, а также истребителей-перехватчиков SM-3.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. Сообщается о разрушениях и жертвах среди гражданского населения. В ответ Иран наносит удары по израильской территории и по военным объектам США на Ближнем Востоке.

Новый вариант крылатой ракеты Tomahawk использовали при ударе по Ирану

CNN обращает внимание на то, что активное применение вооружения в текущем конфликте привело к истощению американских арсеналов, что вызывает беспокойство у командования.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил, что топливный танкер ATHE NOVA подвергся атаке двумя беспилотниками, запущенными с территории Ирана.

Военный министр США Пит Хегсет заявил, что операция против Ирана под названием «Эпическая ярость» носит исключительно воздушный характер.

Американские эсминцы впервые применили крылатую ракету Tomahawk с черным покрытием при ударах по территории Ирана, что говорит о появлении новой модификации.