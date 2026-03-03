Кипр снова подвергся бомбардировкам

Кипр снова подвергается бомбардировкам. Об этом сообщает Telegram-канал Mediterranean Man.

Уточняется, что на Кипр нацелены баллистические ракеты.

Ранее стало известно, что Испания отказалась поддерживать американо-израильскую военную операцию против Ирана и дистанцируется от позиции Франции, Германии и Великобритании, которые выразили готовность предпринять даже «соразмерные наступательные действия» в ответ на нападение Тегерана на страны Персидского залива и Кипр.

Иран атаковал Кипр

Утром 28 февраля Израиль нанес удар по Ирану и назвал его «превентивным». По данным The New York Times, США также причастны к ударам по Тегерану. В свою очередь, телеканал Al Jazeera заявляет, что атаки США и Израиля направлены на подрыв системы безопасности Исламской Республики.