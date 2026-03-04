В Одесской области сообщили о повреждении инфраструктуры

На юге Одесской области в результате ракетных ударов был поврежден объект транспортной инфраструктуры и административное здание.

Об этом в Telegram сообщил глава местной областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер.

«Сегодня днем враг нанес ракетный удар по южной части Одесской области. Под атаку попал объект транспортной инфраструктуры. В результате удара было повреждено административное здание», — говорится в публикации.

Какой именно объект попал под удар, не уточняется.

Ранее об атаке на регион сообщали украинские СМИ. По информации журналистов, удары были нанесены по району Белгород-Днестровского.