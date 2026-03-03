Описана стратегия Ирана по ведению войны

Иран намерен превратить конфликт с США и Израилем в затяжной и сделать его постоянным фактором на Ближнем Востоке. На это в интервью «Ленте.ру» указал востоковед, программный менеджер Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Бочаров.

«Израиль и США делают ставку на быстрый удар и внутренний коллапс, Иран — на затяжной конфликт», — описал он стратегии каждой из сторон.

По словам эксперта, Иран хочет вовлечь в противостояние как можно больше стран и именно поэтому готов наносить удары по арабским странам.

В США сделали громкое заявление о флоте Ирана в Оманском заливе

«Логика проста: если нас уничтожают, весь Ближний Восток накроется медным тазом», — объяснил он.

При этом иранские власти считают сопротивление США и Израилю единственным выходом, хотя понимают, что долгосрочный конфликт принесет и им большие издержки. Однако любые договоренности на данном этапе они считают лишь паузой в противостоянии.

