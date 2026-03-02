США уничтожили иранский носитель БПЛА Shahid Bagheri

США уничтожили иранский корабль-носитель БПЛА Shahid Bagheri в первые часы после начала операции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное командование ВС США.

© Telegram-канал "Голос Израиля"

В ответ на новости о том, что ВМС Ирана потопили авианосец США, в Вашингтоне заявили, что эта информация не соответствует действительности. По словам представителей командования, единственным пострадавшим авианосцем является Shahid Bagheri.

«Единственный авианосец, который был подбит — это иранский носитель БПЛА Shahid Bagheri. Американские войска нанесли удар по кораблю через несколько часов после начала операции "Эпическая ярость"», — сообщили в командовании.

Ранее Корпус стражей исламской революции заявил, что в Ормузском проливе продолжает гореть танкер-заправщик США.