США могли применить новые высокоточные ракеты для ударов по Ирану — их дальность полета может значительно превышать дальнобойность баллистических ракет ATACMS, которые ранее использовались Вашингтоном. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на War Zone.

Как сообщает издание, в публикациях ВС США есть видеоролик, на котором мог быть запечатлен запуск новой ударной ракеты. Огонь ведется из системы залпового огня M142 HIMARS, но источник полагает, что при атаке использовалась новая ракета с большей дальностью полета. Откуда именно ведется огонь, издание установить не смогло.

«Военные США применили новые высокоточные ударные ракеты в рамках продолжающихся операций против Ирана. По всей видимости, это первое боевое использование высокоточных ударных ракет, которые поступили в арсенал примерно два года назад», — сообщает источник.

Издание также напоминает, что высокоточные ударные ракеты могут атаковать цели на расстоянии в 500 километров. При этом, в США ведутся работы над новыми ракетами, которые должны пролетать до 1000 км.

