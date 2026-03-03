Украинские дроны повредили 102 дома в Новороссийске

В Новороссийске после массированной атаки беспилотников повреждены минимум 61 частный дом и 41 многоквартирный. Об этом сообщил в телеграм-канале глава города Андрей Кравченко.

Больше всего пострадал Восточный район. Там обломки дронов упали на жилые дома и вызвали пожары в трех зданиях. Огонь потушили.

Глава города поручил своим заместителям быстро решить вопрос с восстановлением домов. Рассматриваются варианты компенсаций. По его словам, важно, чтобы люди как можно скорее вернулись к нормальной жизни.

В селе Мысхако взрывной волной выбило окна и двери в детском саду. Также повреждена газовая труба, поэтому подачу газа временно отключили. Пострадала и линия уличного освещения. Ее планируют восстановить в течение нескольких дней.

Ночью 2 марта в городе объявляли угрозу атаки безэкипажных катеров.

Позже в Минобороны РФ сообщили, что за ночь над российскими регионами, Черным и Азовским морями сбили 172 украинских беспилотника. Больше всего — над Черным морем и Краснодарским краем: 67 и 66 соответственно.