Взрывы прозвучали в районе аэропорта Багдада

Несколько взрывов были зафиксированы в районе аэропорта столицы Ирака Багдада, передал телеканал Al Hadath.

По информации неназванных источников, атаке подверглась военная база, которая находится рядом с воздушной гаванью. Она используется силами международного альянса во главе с США.

Кроме того, несколько мощных взрывов прозвучали в провинции Киркук в 236 километрах к северу от столицы. По сведениям телеканала, взрывы стали следствием бомбардировок с воздуха.

Целями атак, по данным СМИ, были пусковые ракетные установки и площадки для запуска беспилотников. Утверждается, что они используются радикальными формированиями для атак по американским целям.

Ранее телеканал отмечал, что после начала эскалации конфликта в регионе действующие в Ираке радикальные группировки, пользующиеся поддержкой Тегерана, совершили свыше двадцати нападений на американские военные объекты.

Израиль и США начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В ответ Исламская Республика нанесла удары по еврейскому государству и американским базам, которые расположены в странах Персидского залива.

В результате военной операции Штатов и Израиля погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также скончались министр обороны страны Азиз Насирзаде и начальник Генштаба Абдольрахим Мусави.

По данным СМИ, с начала атак Вашингтона и Иерусалима погибли как минимум 555 жителей Ирана. Также пострадал 131 район страны. Один из ударов пришелся на школу для девочек в городе Минаб, где погибли около 165 человек.

