Стало известно, какие страны стремятся завершить войну на Ближнем Востоке

Власти ОАЭ и Катара желают создать коалицию стран Ближнего Востоке для скорейшего урегулирования эскалации в макрорегионе, пишет в статье для Bloomberg обозреватель Алекс Уикхэм.

По его данным, Катар 2 марта приостановил производство СПГ на крупнейшем в мире экспортном терминале после атаки иранского беспилотника, что привело к росту цен на голубое топливо в Европе более чем на 50%.

На фоне ударов со стороны Ирана, уточнил автор статьи, страны Персидского залива стремятся создать широкую коалицию для скорейшего дипломатического урегулирования конфликта.

Кроме того, ОАЭ запросили у союзников помощь в сфере ПВО средней дальности, а Катар — в противодействии беспилотникам, пояснил обозреватель.

Источники уточнили, заметил журналист, что запасов ракет для системы Patriot у Катара хватит только на четыре дня при текущем темпе использования.

Ранее сообщалось, что в последние месяцы высокопоставленные чиновники стран Персидского залива многократно посещали Белый дом, пытались убедить президента США Дональда Трампа отказаться от проведения операции против Ирана.