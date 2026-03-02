Средства ПВО уничтожили 13 украинских БПЛА над регионами России

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили 13 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над регионами страны.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России. По данным ведомства, украинские беспилотники были уничтожены в период с 13:00 до 20:00 мск.

Уточняется, что 11 беспилотников сбили над Белгородской областью, по одному — над Курской областью и Крымом.

Ранее глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил о повреждении братской могилы советских воинов в результате атаки украинских БПЛА.