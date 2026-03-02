$77.1790.73

Средства ПВО уничтожили 13 украинских БПЛА над регионами России

RT на русском

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили 13 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над регионами страны.

Средства ПВО уничтожили 13 украинских БПЛА над регионами России
© РИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России. По данным ведомства, украинские беспилотники были уничтожены в период с 13:00 до 20:00 мск.

Уточняется, что 11 беспилотников сбили над Белгородской областью, по одному — над Курской областью и Крымом.

Ранее глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил о повреждении братской могилы советских воинов в результате атаки украинских БПЛА.