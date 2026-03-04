$77.6190.31

Над регионами России за ночь уничтожено 32 украинских БПЛА

Силы ПВО за ночь сбили 32 украинских беспилотника над регионами России.

Раскрыты подробности атаки БПЛА на РФ ночью
Об этом сообщили в Минобороны страны.

По данным ведомства, 21 БПЛА был уничтожен над территорией Волгоградской области, по четыре БПЛА — над территориями Ростовской и Белгородской областей, два БПЛА — над территорией Астраханской области и один БПЛА — над территорией Курской области.

Ранее сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что в двух районах были отражены атаки нескольких десятков БПЛА.

Кроме того, ВСУ атаковали дронами–камикадзе электропоезд в Брянской области.