Раскрыты подробности атаки БПЛА на РФ ночью

Силы ПВО за ночь сбили 32 украинских беспилотника над регионами России.

Об этом сообщили в Минобороны страны.

Что делать, если увидели беспилотник: как защитить себя и близких

По данным ведомства, 21 БПЛА был уничтожен над территорией Волгоградской области, по четыре БПЛА — над территориями Ростовской и Белгородской областей, два БПЛА — над территорией Астраханской области и один БПЛА — над территорией Курской области.

Ранее сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что в двух районах были отражены атаки нескольких десятков БПЛА.

Кроме того, ВСУ атаковали дронами–камикадзе электропоезд в Брянской области.