В КСИР сообщили о горящем танкере в Ормузском проливе

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что в Ормузском проливе продолжает гореть танкер-заправщик США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на иранское агентство Fars.

Как сообщает издание, танкер был атакован двумя иранскими БПЛА. В результате на судне возник пожар.

«Американский танкер-заправщик <...> до сих пор горит в Ормузском проливе после попадания в него двух беспилотников», — сообщили в КСИР.

Напомним, что судно попало под атаку еще 1 марта. Танкер располагался в 700 километрах от порта Чабахар и должен был заниматься дозаправкой авианосной группы. В результате попадания судно было выведено из строя.

