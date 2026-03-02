$77.1790.73

Аналитик раскрыл истинные цели новой ядерной доктрины Франции

Илья Родин

Франция фактически заявила об автономии от Соединенных Штатов в вопросе ядерного сдерживания, рассказал главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Он добавил, что вместо американского ядерного «зонтика» над Европой Париж намерен развернуть собственный, пишет РИА Новости.

Аналитик раскрыл истинные цели новой ядерной доктрины Франции
© РИА Новости

В понедельник, 2 марта, президент Франции Эммануэль Макрон заявил о новой продвинутой ядерной доктрине страны, которая дает возможность европейским странам участвовать в совместных маневрах. Он уточнил, что доктрина позволит Германии послать своих военных на французские учения.

«Франция де-факто провозгласила об автономии стран Евросоюза от США в вопросе ядерного сдерживания. Вместо американского ядерного «зонтика» над Европой Париж намерен развернуть собственный. В этом заключается главный смысл тех заявлений, которые сделал Макрон», — разъяснил Коротченко.

Аналитик заметил, что вторым важным сигналом является особый акцент, сделанный Макроном на участии в маневрах солдат Бундесвера.

«Важным нюансом заявлений Макрона является фактическое образование франко-германского ядерного альянса, в рамках которого Германия может на определенных условиях получить доступ к использованию на своих носителях французских боевых ядерных зарядов», — подчеркнул эксперт.

По его оценке, в целом этот шаг значительно повысит ядерные риски, как для России, так и для Белоруссии. Он добавил, что принятие новой ядерной доктрины свидетельствует об агрессивном курсе Парижа.