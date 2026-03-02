Аналитик раскрыл истинные цели новой ядерной доктрины Франции

Франция фактически заявила об автономии от Соединенных Штатов в вопросе ядерного сдерживания, рассказал главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Он добавил, что вместо американского ядерного «зонтика» над Европой Париж намерен развернуть собственный, пишет РИА Новости.

В понедельник, 2 марта, президент Франции Эммануэль Макрон заявил о новой продвинутой ядерной доктрине страны, которая дает возможность европейским странам участвовать в совместных маневрах. Он уточнил, что доктрина позволит Германии послать своих военных на французские учения.

«Франция де-факто провозгласила об автономии стран Евросоюза от США в вопросе ядерного сдерживания. Вместо американского ядерного «зонтика» над Европой Париж намерен развернуть собственный. В этом заключается главный смысл тех заявлений, которые сделал Макрон», — разъяснил Коротченко.

Аналитик заметил, что вторым важным сигналом является особый акцент, сделанный Макроном на участии в маневрах солдат Бундесвера.

«Важным нюансом заявлений Макрона является фактическое образование франко-германского ядерного альянса, в рамках которого Германия может на определенных условиях получить доступ к использованию на своих носителях французских боевых ядерных зарядов», — подчеркнул эксперт.

По его оценке, в целом этот шаг значительно повысит ядерные риски, как для России, так и для Белоруссии. Он добавил, что принятие новой ядерной доктрины свидетельствует об агрессивном курсе Парижа.