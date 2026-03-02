Иран раскрыл последствия новой атаки

Иран нанес удары по объектам в Бахрейне, Объединенных Арабских Эмиратах, Кувейте и Ормузском проливе. О последствиях нового этапа операции против США и Израиля сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР), передает агентство Fars.

По данным КСИР, в рамках новой атаки Иран выпустил 26 ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и 5 баллистических ракет. Отмечается, что американская база Кэмп-Арифджан в Кувейте была поражена 12 беспилотниками в два этапа. Кроме того, по информации КСИР, в Ормузском проливе продолжает гореть топливный танкер ATHE NOVA после попадания двух беспилотников.

В рамках предыдущего этапа операции Иран нанес удары по разведывательным центрам США в Персидском заливе.