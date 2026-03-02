Стармер опроверг информацию о задействовании британских авиационных для бомбардировок Ирана

Глава правительства Соединенного Королевства, Кир Стармер, опроверг информацию о задействовании британских авиационных баз на Кипре для американских бомбардировок Ирана.

По его утверждению, сообщения о нанесении Ираном удара по базе Королевских ВВС на территории Кипра не имеют под собой оснований. Стармер также охарактеризовал действия Тегерана как "бездумные", подчеркнув их рискованный характер.

По предварительным данным, в ночь с воскресенья на понедельник Ираном был нанесён ракетный удар по британской авиабазе Акротири в Лимассоле на Кипре. Расстояние между Кипром и Ираном составляет около 1,5 тысяч километров.