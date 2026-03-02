Катар сбил два самолета Су-24 ВВС Ирана

Катар сбил два самолета Су-24, которые летели из Ирана. Об этом сообщает Министерство обороны страны в соцсети X.

Как сообщили в ведомстве, помимо двух самолетов, ВВС и ВМС страны перехватили семь баллистических ракет. Кроме того, на подлете к Катару были сбиты пять беспилотников.

«Министерство обороны подтверждает, что угроза была нейтрализована незамедлительно после обнаружения в соответствии с оперативным планом, и самолеты были сбиты», — сообщили в минобороны.

Ранее Иран запустил 11-ю волну ракет в направлении Израиля.