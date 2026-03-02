Катар сбил два самолета Су-24 ВВС Ирана

Катар сбил два истребителя Су-24 Военно-воздушных сил (ВВС) Ирана.

Об этом сообщает катарское министерство обороны на странцие в соцсети X.

«Военно-воздушные силы Катара успешно сбили два самолета СУ-24. самолет, летевшие со стороны Исламской Республики Иран. Они также успешно перехватили семь баллистических ракеты с помощью средств противовоздушной обороны и пять беспилотных летательных аппаратов ВВС и ВМС (военно-воздушных сил — прим. "Ленты.ру") Катара, которые сегодня нанесли удары по нескольким районам государства», — говорится в сообщении минобороны Катара.

Своих целей, уточняет представители вооруженных сил, ракеты и дроны не достигли. Военное ведомство королевтсва также призвало граждан сохранять спокойствие и не распространять слухи о происходящей ситуации.