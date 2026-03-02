Иран ударил по разведывательным центрам США

Иран нанес удары по разведывательным центрам США в Персидском заливе.

Об этом сообщает Корпус стражей исламской революции (КСИР), передает агентство Fars.

«Разведывательные центры и склады военной поддержки США в регионе Персидского залива, комплекс связи Армии обороны Израиля в Беэр-Шеве и более 20 целей в Тель-Авиве, Западном Иерусалиме и Галилее на оккупированных территориях подверглись ударам иранских ракет и беспилотных летательных аппаратов», — утверждается в публикации.

Ранее КСИР заявил, что Иран нанес ракетный удар по резиденции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Затем информированный израильский источник опроверг эту информацию.