Испания запретила США использовать свои военные базы

Испания запретила президенту США Дональду Трампу использовать свои военные базы для атаки на Иран, а также выслала танкеры Военно-воздушных сил США. Об этом сообщает El Pais.

© Газета.Ru

В публикации отмечается, что Мадрид отказался поддерживать военные действия США и Израиля против Ирана. Также Испания дистанцировалась от позиции Франции, Германии и Великобритании, которые выразили готовность предпринять «соразмерные наступательные действия» в ответ на нападение Тегерана на страны Персидского залива и Кипр.

По словам министра иностранных дел страны Хосе Мануэля Альбареса, голос Европы должен быть голосом баланса и умеренности, который направлен на деэскалацию и возвращение к переговорам.

До этого сообщалось, что лидеры Франции, Германии и Великобритании возмущены «неизбирательными и несоразмерными» ракетными ударами Ирана по странам Ближнего Востока и призывают Исламскую Республику прекратить атаки.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский лидер в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.