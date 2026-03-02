Военные аналитики заподозрили США в подготовке наземной операции в Иране. Они ссылаются при этом на ряд разведывательных признаков На это указывают сразу несколько странных процессов, на которые не могли не обратить внимание специалисты.

Между тем военный эксперт, офицер американской армии Станислав Крапивник в беседе с «МК» объяснил, почему наземная операция США обречена на провал и причем тут одна из самых острых хронических проблем американцев.

Напомним, Дональд Трамп заявил, что военная операция в Иране будет продолжаться до тех пор, пока не будут достигнуты все цели. Между тем американские военные аналитики заявили, что на их глазах происходит странная переброска американских войск: из стран Европы и США их перебрасывают и концентрируют в Великобритании. На Ближний Восток пригнали большое количество самолетов-ретрансляторов, что также может свидетельствовать о подготовке наземной операции.

По словам Станислава Крапивника, у сухопутной операции армии США против Ирана ноль шансов на реализацию.

- Когда проходила операция «Буря в пустыне» (военная операция сил во главе с США на территории Ирака в 1990-1991 годах. - «МК»), один из моих друзей служил там сапером, - говорит Крапивник. - Первые две недели у всех американских десантников было жуткое отравление с сопутствующими последствиями в виде диареи. Их туда быстро перебросили, а провизии не было. Поэтому кто-то из руководства пошел и закупил ее у арабов...

Американских солдат в итоге накормили сандвичами из верблюжатины. Весь полк в результате отравления лежал влежку. В тот момент Саддам Хусейн мог их уничтожить, но он полгода сидел и чего-то ждал, не верил, что на него нападут.

В 2003 году американская армия уже была тенью того, что она из себя представляла в 1991 году. А сейчас у нее еще больше проблем. Одна из них — ожирение военнослужащих. С этим начали бороться. Но если увольнять страдающих ожирением, то служить будет некому. Кем заменить? Сейчас и так в пехоте и танковых войсках служат женщины. Так что на лицо деградация боеспособности американской армии.

Опять нужно объявлять призыв. А в США эту авантюру поддерживают только 30%, остальные считают, что Трамп развязал эту войну незаконно. Если еще объявлять мобилизацию, то в стране начнутся вспышки протестов. И снова вопрос: кого призывать? Только у 20-25% населения Америки нет лишней массы тела. Но даже у этих американцев без признаков ожирения все равно не та физическая форма, которой должны обладать военные.

Ну, и кто им даст зайти в Иран? По Персидскому заливу они не зайдут, это значит, что придется преодолевать Сирийскую пустыню, а там тоже небезопасно. Переправляться через Израиль тоже небезопасно, там тоже прилетает.

- На что остается рассчитывать США?

- Они рассчитывают на «прокси» внутри Ирана, на оппозицию режиму аятолл. В конце концов, в Иране есть немало тех, кого израильтяне и американцы использовали не один раз. В Иране есть арабские, азербайджанские прокси-силы. Но после того, как израильтяне одним ударом убили 160 девочек, большинство иранцев не пойдут за мятежниками. Вообще, там началась религиозная война. Чёрный флаг подняли над мечетью Имама Резы в Иране и теперь все шииты и достаточно много суннитов против американцев и израильтян. Это очень серьёзная проблема. Трамп, атаковав Иран, за два дня умудрился устроить региональную, а теперь еще и религиозную войну. А заявлял, что разберется с Ираном за четыре дня.

- Почему это невозможно?

- Потому что противовоздушные ракеты THAAD у американцев и израильтян закончатся через четыре дня, это точно. Их всего было чуть больше 300 единиц. И ракет для ЗРК Patriot, может быть, хватит на три недели, максимум. THAAD вообще не производят. Только в 2027 году их по заказу должны произвести 10 штук. И даже если завтра их начнут производить, это ситуацию не спасет. Ракет для Patriot производится 660 штук в год. Тоже вручную. Новый автоматизированный завод так и не запустили, поэтому шлепать их на конвейере не смогут.

Дурость Трампа и коварство Нетаньяху, который его подтолкнул на эту авантюру, выйдут им боком. Потому что Иран воюет вдолгую. Он пока что использовал менее 300 ракет и не такое большое количество дронов из старых запасов. А их у Ирана десятки тысяч, и они их производят прямо сейчас, пока мы с вами разговариваем. Кроме того, противовоздушная оборона маленьких арабских стран Персидского залива, которые долгое время убеждали, что Иран никогда не посмеет по ним ударить, оказалась очень слабой. Тем более, иранцы еще перекрыли Ормузский залив. Запад уже на грани истерики, потому что если не будет нефти и газа из Персидского залива три месяца, то производство в Германии остановится и развалится. Так что тут большие проблемы. Недельку еще выдержат, а вот через месяц начнутся очень большие проблемы для всех.

- Чем и когда может закончиться этот конфликт?

- Наихудшее сценарий — это начало третьей мировой войны. Ведь Вторая мировая война тоже началась с локальных стычек, которые позже стали региональными и перешли в мировую. А эта мировая война может закончиться ядерной. Благоприятный сценарий, если американцем уйдут. Вряд ли они уйдут, пока у них есть силы, потому что настоящий зачинщик и «хозяин» сидит в Иерусалиме, а не в Вашингтоне. За хозяином стоит, так называемый, «донорский» класс, который контролирует Вашингтон.