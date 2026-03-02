ВС РФ развернули триколоры в освобожденном Дробышево

Российские флаги развернули в Дробышево Донецкой Народной Республики после освобождения населенного пункта. Об этом сообщило Минобороны России.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли Дробышево в ходе активных боевых действий в зоне специальной военной операции. Военнослужащие установили государственные флаги РФ на ключевых позициях, которые ранее использовались украинскими подразделениями.

В оборонном ведомстве также заявили, что группировка «Запад» продолжает наступление на данном направлении, продвигаясь вперед и вытесняя противника с укрепленных рубежей.

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих, которые освободили населенные пункты Резниковка и Дробышево в ДНР.

В сводке о проведении спецоперации Минобороны также сообщило об установлении контроля над населенным пунктом Круглое в Харьковской области.