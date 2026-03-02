В США описали «параноидальную атмосферу» в Пентагоне из-за Ирана

Военное руководство США встревожено ответом Ирана на американские и израильские удары. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники.

По их данным, в Пентагоне и других американских ведомствах растет беспокойство по поводу возможного выхода конфликта из-под контроля. Атмосфера в военном ведомстве США «напряженная и параноидальная», заявил один из собеседников издания.

Американское командование опасается, что боевые действия могут затянуться на несколько недель. Это усугубит проблему ограниченного запаса средств ПВО США. Один из источников предположил, что «не все до конца осознают, какие это может иметь последствия для запасов».

По его словам, для гарантированного перехвата иранской ракеты часто требуется два или три перехватчика. Как отмечает издание, Пентагон отслеживает «множество» иранских ракет и беспилотников, которые были запущены Тегераном в течение ночи. Иран находится в состоянии «полноценного возмездия», подчеркнул источник. Ответные удары Ирана и значительное количество объектов, которые уже были поражены, вызывают серьезную обеспокоенность у властей США.

По данным газеты The New York Times, не менее шести американских военных объектов на Ближнем Востоке подверглись атакам со стороны Ирана. В ходе анализа спутниковых снимков, видеоматериалов и заявлений американских военных, издание пришло к выводу о значительных повреждениях и разрушениях.

Иран нанес удары по военным объектам США в Бахрейне, Ираке, Объединенных Арабских Эмиратах и Кувейте. Среди поврежденных объектов - штаб Пятого флота США в Манаме, базы в Ираке и Кувейте, а также порт в Дубае, который используется американскими военными.