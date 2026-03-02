$77.2791.3

В Пентагоне рассказали, как далеко готовы пойти США в Иране

Илья Родин

Соединенные Штаты при проведении операции «Эпическая ярость» против Ирана готовы идти настолько далеко, насколько потребуют американские интересы, заявил на брифинге глава Пентагона Пит Хегсет. Об этом пишет ТАСС.

США в субботу, 28 февраля, начали масштабную военную операцию против Исламской Республики, нанесли удары по гражданским и военным объектам на ее территории.

«Президент [США Дональд] Трамп уверен, что наши враги понимают, что мы зайдем настолько далеко, насколько требуют американские интересы», — отметил Хегсет.

Министр подчеркнул, что не собирается вдаваться в подробности того, что США будут и что не будут делать.

«У президента Трампа есть полная свобода определять, сколько это [операция] может занять — четыре недели, две недели, шесть недель. Сроки могут сдвинуться вперёд или назад. Мы будем выполнять поставленные задачи», — признал глава ведомства.

По его словам, операция против республики является «самой сложной и точной» за всю историю проведения подобных военных акций.

«Никаких глупых правил ведения боевых действий, никакого государственного строя, никакого укрепления демократии. Мы сражаемся, чтобы победить, и мы не тратим время и жизни впустую», — подчеркнул Хегсет.

Ранее сообщалось, что Китай, Россия, Турция, Катар призвали стороны немедленно завершить военные действия и сесть за стол переговоров.