В Пентагоне рассказали, как далеко готовы пойти США в Иране
Соединенные Штаты при проведении операции «Эпическая ярость» против Ирана готовы идти настолько далеко, насколько потребуют американские интересы, заявил на брифинге глава Пентагона Пит Хегсет. Об этом пишет ТАСС.
США в субботу, 28 февраля, начали масштабную военную операцию против Исламской Республики, нанесли удары по гражданским и военным объектам на ее территории.
«Президент [США Дональд] Трамп уверен, что наши враги понимают, что мы зайдем настолько далеко, насколько требуют американские интересы», — отметил Хегсет.
Министр подчеркнул, что не собирается вдаваться в подробности того, что США будут и что не будут делать.
«У президента Трампа есть полная свобода определять, сколько это [операция] может занять — четыре недели, две недели, шесть недель. Сроки могут сдвинуться вперёд или назад. Мы будем выполнять поставленные задачи», — признал глава ведомства.
По его словам, операция против республики является «самой сложной и точной» за всю историю проведения подобных военных акций.
«Никаких глупых правил ведения боевых действий, никакого государственного строя, никакого укрепления демократии. Мы сражаемся, чтобы победить, и мы не тратим время и жизни впустую», — подчеркнул Хегсет.
Ранее сообщалось, что Китай, Россия, Турция, Катар призвали стороны немедленно завершить военные действия и сесть за стол переговоров.