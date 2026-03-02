Генсек НАТО сделал заявление об атаке США на Иран

Военная операция США в Иране находится на начальной стадии и может занять несколько недель.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в эфире британской вещательной корпорации Би-би-си.

«Это ранний этап [военной] кампании. Она займет дни, возможно, недели, прежде чем закончится», — сказал он.

В интервью телеканалу Fox News генсек также отметил, что поддерживает военную операцию США в отношении Ирана.

По его словам, устранение верховного лидера Ирана Али Хаменеи, уничтожение ядерных возможностей, а также программы баллистических ракет Ирана является очень важным.