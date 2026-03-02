США перебросят больше сил на Ближний Восток

США планируют перебросить больше своих военных сил на Ближний Восток — это происходит на фоне военного столкновения с Ираном. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Дэна Кейна.

По словам Кейна, операция США против Ирана уже включает в себя тысячи военных «всех родов и войск». При этом, Вашингтон планирует дополнительно нарастить свое военное присутствие — первое подкрепление прибудет в регион уже сегодня.

«Эта операция включала в себя тысячи военнослужащих из всех родов войск... Прибытие сил продолжается и сейчас. Фактически адмирал Купер (командующий Центральным командованием ВС США адмирал Брэд Купер — прим. ред.) получит дополнительные силы уже сегодня», — заявил Кейн.

Ранее в Иране заявили, что не будут вести переговоры с США.