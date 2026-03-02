Появилось видео удара иранского дрона по стоянке военной техники США в Кувейте

Иранские дроны-камикадзе продолжают атаковать в Кувейте объекты, принадлежащие вооруженным силам США. В Telegram-канале "Военный осведомитель" показано, как Shahed-136 врезается в стоянку военной техники.

На переднем плане видны тяжелые танковые тягачи Oshkosh M1070 (8x8) с сорокаколесными полуприцепами. Далее стоят М978 8x8 и Humvee. За ними - выстроившиеся в ряд JLTV и другая армейская техника.

Снимавший происходящее, по всей видимости, американский военнослужащий выругался, когда БПЛА попал, как он сказал, в его грузовик.

Отмечается, что за океаном не учитывают реалии современной войны, в том числе опыт специальной военной операции: техника не только не укрыта, но и не рассредоточена. И если вместо одиночных ударов последуют массированные, то потери могут существенно возрасти.