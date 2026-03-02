В Тегеране заявили о попытках США подтолкнуть соседей Ирана к войне

Командование Вооруженных сил (ВС) США пытается убедить власти соседних с Ираном стран начать войну с Тегераном, нападая на население. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на иранский источник.

© Газета.Ru

По словам собеседника агентства, расширение иранских операций в регионе и сокращение оборонных возможностей США под эгидой CENTCOM положили начало новому этапу «психологических операций». Он отметил, что это командование подверглось резкой критике после поражения нескольких американских истребителей, нападения на авианосец USS Abraham Lincoln и расширения иранских операций. По его словам, на этом этапе миссия CENTCOM состоит в том, чтобы убедить правителей этих стран начать прямую войну с Ираном.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана под названием «Эпическая ярость». 12-й канал израильского телевидения сообщил, что целью атаки является руководство Ирана. А президент США Дональд Трамп объяснил операцию нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

