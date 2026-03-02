Уничтожение крупного израильского БПЛА Hermes 900 показали на видео

Для ведения разведки над территорией Ирана израильская армия использует беспилотники Hermes 900. В социальных сетях появилось видео уничтожения таких БПЛА. Первое было обнародовано в минувшее воскресенье, второе появилось в понедельник.

В представленных роликах видно, что цели поражались ракетами, имеющими оптико-электронное самонаведение. Как предполагается, речь идет о барражирующих боеприпасах семейства 358/359. Эти комплексы способны засекать находящиеся в воздухе объекты в пассивном режиме, не обнаруживая себя.

Hermes 900 оснащены разнообразным радиолокационным оборудованием, инфракрасными датчиками, средствами целеуказания. Полученная информация передается на землю в режиме реального времени.

Взлетная масса - 1,18 т, в том числе полезная нагрузка - 350-450 кг. Время нахождения в воздухе - до 40 часов. Высота полета - до 9,1 км Скорость - до 220 км/ч.