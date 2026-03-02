$77.2791.3

В Израиле заявили о ликвидации начальника штаба разведки «Хезболлах»

Парламентская газета

Армия Израиля заявила, что ликвидировала в Бейруте начальника штаба разведки военного крыла шиитского движения «Хезболлах» Хусейна Макледа. Об этом сообщает 2 марта ТАСС со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля.

По данным израильских военных, у них есть подтверждение факта его ликвидации.

Ранее сообщалось, что в результате атаки израильских ВВС на южные пригороды Бейрута погиб председатель парламентской фракции «Верность сопротивлению» Мухаммед Раад. 

Правительство Ливана в понедельник ввело запрет на вооруженную деятельность «Хезболлах» на всей территории страны. 