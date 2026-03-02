Названы возможные места запуска дронов ВСУ по Сочи и Новороссийску

Основатель учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев считает, что ВСУ запустили часть дронов по Сочи и Новороссийску со стороны Одессы. Об этом он рассказал «Аргументам и фактам».

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ранее сообщил, что всю ночь на 2 марта российские военные отражали массированную атаку беспилотников ВСУ по региону. Он отметил, что самый сильный удар пришелся по Новороссийску, там ввели режим чрезвычайной ситуации.

Ранения получили пять человек. По предварительным данным, повреждены восемь многоквартирных, девять частных домов и детский сад.

Мэр Сочи Андрей Прошунин 1 марта несколько раз сообщал об отражении атаки беспилотников. Аэропорт Сочи временно не принимал и не отправлял рейсы.

«Беспилотники стартовали со стороны Одессы, шли в обход Крыма и дальше атаковали Краснодарский край», - считает Максим Кондратьев.

Он заявил, что атаки дронов по Новороссийску и Сочи «носят исключительно гибридный характер». По его словам, нанести удары по этим городам пытаются дроны с воздуха и безэкипажные катера с моря, перевозящие беспилотники самолетного типа.