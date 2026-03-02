Российские войска продолжают планомерное движение по всей линии фронта, выдавливая противника из центральных опорников. Как сообщает «Царьград», ВСУ тем временем продолжают «наступление», а секретный документ НАТО объяснил смысл «информационных побед».

Движение ВС РФ

На покровском направлении группировка «Центр» заняла более выгодные рубежи и позиции, завершив освобождение Новоандреевки в ДНР и Краснознаменки в Днепропетровской области. Продолжаются бои в Торецком, Новопавловке, Светлом, Святогоровке, Гришино и Подгавриловке. На добропольском направлении продолжается продвижение в сторону Кучерова Яра и Павловки, а на константиновском растет давление на рубеже Ильиновка — Бересток.

Фиксируется активная работа ствольной артиллерии по тылам ВСУ вплоть до пригородов Краматорска. В самой Константиновке продолжаются бои на западных и юго-западных окраинах, где российские подразделения пытаются выровнять линию фронта и сузить тактический «карман» обороны противника.

На славянском направлении ВС РФ начинают заходить на восточные окраины Федоровки Второй. Кроме того, группировка «юг» продвигается по высотам между Федоровкой второй и Привольем. Противник предпринимает контратаки в северной части Никифоровки, но значимые позиции на господствующих высотах севернее Резниковки остаются под контролем российских подразделений.

На сумском направлении «Север» продолжил наступать в Сумском, Краснопольском и Глуховском районах. Продвижение зафиксировано на 13 участках фронта с суммарным результатом до 900 м. На харьковском направлении штурмовики освободили Нескучное. В Волчанских Хуторах зачищено более 30 домовладений, продвижение – до 350 м.

Бойцы «Востока» продолжают продвигаться. Бои идут в районах Риздвянки, Воздвижевки, Верхней Терсы и Комсомольского (Гуляйпольского). Освобождено Горькое в Запорожской области. Гвардейцы «Днепра» продолжают вести бои на прежних рубежах в районах Степногорска, Лукьяновского, Магдалиновки и Запасного.

Секретный документ НАТО

Самоубийственные накаты ВСУ продолжаются на разных направлениях. В большинстве случаев они имеют колоссальное информационное сопровождение, далекое от действительности. Например, на восточно-запорожском фронте. Главком ВСУ Александр Сырский заявил о якобы захвате 400 кв. километров, а СМИ писали о якобы 29 отбитых населенных пунктах. На деле таких лишь шесть, причем они не отбиты, а оказались в серой зоне.

При этом Сырский стал утверждать, что главное — любыми средствами сдерживать наступление ВС РФ. Как отмечает военный обозреватель издания «Украина.ру» Кирилл Стрельников, Киев делает противоречащие заявления на фоне «диких потерь». Эту логику объясняет доклад научно-технической организации НАТО под названием NATO STO Chief Scientist Report on Cognitive Warfare, в котором речь идет о когнитивной войне.

Этот подход направлен на манипуляции и влияние на принятие решений противником. Вместо уничтожения или нейтрализации целей подобная война предлагает «разоружить» или «разобрать» ментальные и когнитивные способности оппонента, создавая путаницу, сомнения или хаос.

Менее чем месяц назад руководящий документ с этим подходом был разослан по управленческим структурам НАТО. Как отмечает телеканал, там подчеркивается: «Теперь воюем с Россией по-новому». В этом документе фокус смещен на «когнитивное превосходство».

Семь человек пострадали в результате атаки ВСУ по Новороссийску

Западные эксперты выступили с резкой критикой подобного подхода. Они заявляют — исход конфликтов определяют промышленные мощности, а не дезинформация.

«В конечном итоге стратегический успех зависит не от того, кто реагирует быстрее или набирает больше трендов, а от скучных, неблестящих истин, лежащих в основе современной войны: производство, терпение и цель», — пишет Military Strategy Magazine.

На фоне этого раскручиваются новости о том, что Украина впервые задействовала французские истребители Mirage-2000. Сперва самолеты использовались как средства ПВО, но после создания тайной иностранной эскадрильи они пошли в бой. Таким образом, это стало еще одним подтверждением участия стран НАТО в конфликте на стороне Киева.