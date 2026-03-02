Военный эксперт, доктор социологических наук Александр Артамонов считает, что Киев может отправить на Ближний Восток до ста военных для борьбы с Ираном. Об этом Артамонов рассказал News.ru.

Британский премьер Кир Стармер ранее заявил, что Лондон привлечет украинских экспертов для противодействия дронам в Персидском заливе. По мнению Артамонова, Украина может подключиться к конфликту, выделив небольшой контингент Сил специальных операций ВСУ, обладающих реальным боевым опытом.

«Украинцы разрекламировали свои возможности, и, соответственно, Лондон им поверил», - подчеркнул эксперт.

Артамонов добавил, что отправка сотни украинцев «погоды в войне не сделает». Он отметил, что в современных конфликтах в первую очередь нужна технологическая база и производство.

Утром 28 февраля США и Израиль начали наносить удары по Ирану; в результате одной из атак был убит верховный лидер страны, аятолла Али Хаменеи, Иран в ответ запустил ракеты по Израилю и по важнейшим американским базам на Ближнем Востоке.

Стармер заявил, что Лондон разрешил США использовать британские военные базы для нанесения «оборонительных ударов» по иранским ракетным установкам. Спустя несколько часов после заявления Стармера британская авиабаза Акротири на Кипре подверглась удару беспилотника.

В результате атаки был нанесен лишь «незначительный ущерб», обошлось без жертв. Вскоре Минобороны Британии эвакуировало с территории базы семьи военных.