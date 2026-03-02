Появились кадры эвакуации людей из аэропорта Кипра

В сети появились кадры эвакуации людей из аэропорта Пафоса, Кипр, в понедельник, 2 марта. Записи публикует Telegram-канал Shot.

Известно, что в авиагавани объявлена беспилотная опасность. Объект покинули тысячи пассажиров и сотрудников, воздушная гавань временно прекратила работу. Решается вопрос об эвакуации близлежащих населенных пунктов Тими и Мандрия.

Аэропорт Пафоса эвакуировали из-за подозрительного объекта. Авиагавань находится в 60 километрах от британской авиабазы ​​RAF Akrotiri, которая в ночь перед этим подверглась удару беспилотника.