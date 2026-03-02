Один из ударов по Тегерану пришелся на площадь вблизи посольства России

Один из ударов по Тегерану, который был совершен в рамках военной операции США и Израиля против Ирана, пришелся на площадь Фирдоуси, расположенную вблизи посольства РФ. Об этом в понедельник, 2 марта, сообщает местное агентство Fars.

Эту же информацию со ссылкой на слова очевидцев передает ТАСС. Официально дипмиссия пока не комментировала эти сообщения.

Также телеканал RT сообщил, что еще один прилет произошел возле их офиса.

— Все живы, сейчас идет эвакуация, — уточнили в публикации.

Иран наносит ответные удары. Сообщалось, что Тегеран утром нанес удар по офису премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, его судьба остается неизвестной. Однако позже в Израиле эту информацию не подтвердили.

Власти Ирана, в свою очередь, сообщили о полном уничтожении американской военной базы в Бахрейне, а также генерального консульства Соединенных Штатов в иракском Эрбиле.

28 февраля президент США Дональд Трамп объявил о начале военной операции на территории Ирана. Что известно о начале конфликта — в материале «Вечерней Москвы».