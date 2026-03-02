Названа главная цель США и Израиля в Иране

США и Израиль придерживаются определенной тактики и продолжат атаковать Иран, считает политолог-международник, востоковед Елена Супонина. Свое мнение она высказала в беседе с «Царьградом».

© Lenta.ru

По ее словам, Иран уже пропустил сильнейший удар и потерял верховного лидера.

«США с Израилем и дальше продолжат свою тактику. Они не остановятся до тех пор, пока не вычленят среди руководителей в Иране тех, с кем им будет удобно потом вести переговоры», — высказалась эксперт.

При этом политолог убеждена, что даже после убийства Али Хаменеи система продолжит работать. В Иране все не держится на одном человеке, добавила Супонина.

«Несмотря на тяжесть удара, люди сплотятся. Политическое, военно-политическое руководство выберет другого духовного лидера. Для этого есть специально предусмотренная процедура», — отметила она.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о смерти всего высшего руководства Ирана и руководителей союзных террористических организаций.