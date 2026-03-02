Появилось видео, на котором иранская ракета поражает корабль армии США

Иранское телевидение показало видео, на котором ракета, выпущенная армией исламской республики, поражает, предположительно, корабль Военно-морских сил Соединенных Штатов. Поначалу кадры показали в эфире телеканала Al-Ahvaz TV, позже они распространились в Сети.

На видео ракета пролетает мимо четырех других кораблей и попадает в американское судно. По данным Mehr, речь идет о корабле, оснащенном ракетами Maritime Strike Tomahawk. Однако конкретное название и класс судна не уточняются.

Это не первый раз, когда Иран бьет по американским кораблям. Корпус стражей исламской революции совершил атаку на американский авианосец «Авраам Линкольн» в рамках операции «Правдивое обещание — 4». Корабль подвергся нападению с использованием четырех баллистических ракет. Авианосец является одним из крупнейших боевых кораблей в мире.

Представители США этого не подтвердили. Центральное командование Вооруженных сил Соединенных Штатов (CENTCOM) заявило, что «Авраам Линкольн» вообще не получил повреждений, а иранские ракеты даже не долетели до корабля.

Тем не менее «Авраам Линкольн» был вынужден покинуть место своего базирования после атаки иранских ракет. Официального подтверждения со стороны США пока не поступало.

Главное из событий второго дня военной операции США и Израиля против Ирана — в материале «Вечерней Москвы».