Нефтяной танкер атакован у берегов Омана

Нефтяной танкер MKD VYOUM был атакован недалеко от побережья Омана, погиб один из членов экипажа. Об этом со ссылкой на телеканал Al Hadath пишет ТАСС.

По данным канала, танкер был атакован беспилотником. В результате удара погиб член экипажа судна.

В Центре морской безопасности Омана уточнили, что MKD VYOM шел под флагом Маршалловых островов. Он был атакован безэкипажным катером в 25 морских милях от берегов провинции Маскат, сообщает РИА Новости.

«Судно перевозит более 59 тысяч тонн груза. В результате атаки возникли взрыв и пожар в машинном отделении, вследствие этого скончался член экипажа – гражданин Индии», - сообщили в пресс-службе центра.

