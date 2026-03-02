Семь человек пострадали в результате атаки ВСУ по Новороссийску

Семь человек получили ранения в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Новороссийску. Об этом в понедельник, 2 марта, сообщили в оперативном штабе по Краснодарскому краю.

— Двум из них медицинскую помощь оказали на месте без госпитализации, еще пять человек с травмами средней и легкой степени тяжести доставили в больницу, — уточнили в Telegram-канале.

В штабе добавили, что медицинская помощь пострадавшим оказывается в полном объеме.

Ранее сообщалось, что сотрудники экстренных служб ликвидируют пожар, который возник на топливном терминале в Новороссийске в результате атаки дронов ВСУ.

25 февраля в Смоленской области в результате атаки воздушных беспилотников на завод удобрений также погибли четыре человека, трое из них — спасатели.