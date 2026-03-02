Администрация Эрдогана опровергла атаку на базу Инджирлик

Центр по борьбе с дезинформацией управления по коммуникациям администрации президента Турции заявил, что появившиеся утверждения о нападении на авиабазу Инджирлик являются ложными.

Центр по борьбе с дезинформацией управления по коммуникациям администрации президента Турции опроверг сообщения о якобы совершённой атаке на авиабазу Инджирлик, передает ТАСС.

Ведомство заявило: «Распространяемые в некоторых социальных сетях утверждения о том, будто «американская военная база в Турции подверглась нападению», являются ложными».

В официальном заявлении отмечается, что в Турции нет военных баз, принадлежащих какой-либо другой стране, а все военные объекты, воздушное, морское и сухопутное пространство находятся под полным контролем и суверенитетом Турецкой Республики. Власти подчеркнули, что не было никаких нападений на территорию государства.

В центре добавили, что любые попытки представить Турцию как участницу региональных конфликтов – это акт дезинформации. Система обороны и безопасности страны функционирует в полном объёме, а соответствующие службы продолжают мониторинг ситуации в реальном времени.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ВВС Ирана нанесли удары по американским базам в Персидском заливе и Ираке. Иранский дрон-камикадзе ударил по базе США в Эрбиле. Иран нанес ракетный удар по базе ВМС США в Бахрейне.