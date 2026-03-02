Иран успешно ликвидировал три боевых самолета США

По информации, представленной центральным штабом военного командования "Хатам аль-Анбия", Иран успешно ликвидировал три боевых самолета, принадлежащих Соединенным Штатам.

"ПВО района уничтожили три американских истребителя", — гласит утверждение командования, которое было распространено иранской государственной телерадиокомпанией.

До этого Министерство обороны Кувейта, как передает государственное агентство KUNA, заявило о падении нескольких истребителей США на территории страны, уточнив, что пилоты этих воздушных судов остались живы.