Удар ВС России «Солнцепеком» по ВСУ попал на видео

Российские военные нанесли мощный удар по Вооруженным силам Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР). Кадры опубликовал военный корреспондент Евгений Поддубный в Telegram.

По его словам, видео были сняты на красноармейском направлении.

«Жара не по сезону на опорниках ВСУ на красноармейском направлении. Дорогу нашей пехоте прокладывают расчеты ТОС-1А "Солнцепек" группировки войск "Центр"», — написал военкор.

Ранее стало известно, что в зоне СВО появились российские «Драконы». Сообщалось, что их считают мощной заменой «Солнцепекам».