Франция признала поражение базы ВМС в ОАЭ

Министр иностранных дел Франции подтвердил, что база ВМС страны в Объединенных Арабских Эмиратах потерпела ущерб, но он исключительно материального характера.

Утром 2 марта пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР) сообщила, что Военно-воздушные силы Ирана осуществили атаки на правительственные учреждения в Тель-Авиве, предприятия военно-промышленного комплекса и охранные объекты в Хайфе, а также нанесли удар по Восточному Иерусалиму.

Газета New York Times, ссылаясь на свои источники, отмечает, что с момента начала совместной операции США и Израиля Иран нанес удары как минимум по шести военным объектам Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. Среди атакованных объектов значатся объекты в Бахрейне, Ираке и Объединенных Арабских Эмиратах, а также три объекта, расположенные в Кувейте.