Появилось видео поражения корабля США иранской ракетой

В Сети появилось видео, на котором иранская ракета поражает корабль ВМС США. Об этом сообщает RTVI.

На кадрах иранского телеканала Al-Ahvaz TV запечатлен полет ракеты. Снаряд пролетает мимо четырех других кораблей и попадает в американское судно. По информации СМИ, речь идет о корабле, который оснащен ракетами Maritime Strike Tomahawk.

Напомним, что 28 февраля Израиль и США начали военную операцию против Ирана. В ответ иранские военные атаковали Израиль и американские военные базы на Ближнем Востоке с помощью ракет и беспилотников.

КСИР: Иран нанес удар по офису Нетаньяху, его судьба неизвестна

Ранее иранская гостелерадиокомпания заявила, что американская военная база в Бахрейне и консульство США в иракском Эрбиле уничтожены. Кроме того, сообщалось об ударе по резиденции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.