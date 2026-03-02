Израиль атаковал высокопоставленного члена «Хезболлы»

Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля нанесли удар по высокопоставленному члену «Хезболлы» в Бейруте. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на израильских военных.

© Lenta.ru

При этом никаких дополнительных подробностей предоставлено не было.

Появилось видео поражения корабля США иранской ракетой

Ранее начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир объявил, что Израиль начинает наступательную операцию в Ливане против шиитской группировки «Хезболла». По его словам, Израиль не просто обороняется, теперь хочет перейти в наступление.