Израиль атаковал высокопоставленного члена «Хезболлы»

Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля нанесли удар по высокопоставленному члену «Хезболлы» в Бейруте. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на израильских военных.
При этом никаких дополнительных подробностей предоставлено не было.
Ранее начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир объявил, что Израиль начинает наступательную операцию в Ливане против шиитской группировки «Хезболла». По его словам, Израиль не просто обороняется, теперь хочет перейти в наступление.