Сбитого пилота F-15 опознали по рисунку на шлеме

Сбитый над Кувейтом истребитель F-15 относился к 335-й истребительной эскадрилье ВВС США с авиабазы Сеймур Джонсон в Северной Каролине.

Это стало известно благодаря характерному рисунку на шлеме пилота, пишет "Военный осведомитель".

Самолет, напомним, сбила система ПВО, отражавшая атаку иранского дрона на посольство США в Эль-Кувейте. Летчик катапультировался.

На земле его встретили местные жители - чтобы избежать конфликта, летчик принял позу покорности и позже был эвакуирован поисково-спасательной службой ВВС США.

Судя по опубликованным кадрам, военный ранен - у него окровавлена кисть левой руки.

2 марта ВВС США потеряли над Кувейтом несколько боевых самолетов. Летчики катапультировались, среди них оказалась женщина.