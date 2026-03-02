Сбитого пилота F-15 опознали по рисунку на шлеме
Сбитый над Кувейтом истребитель F-15 относился к 335-й истребительной эскадрилье ВВС США с авиабазы Сеймур Джонсон в Северной Каролине.
Это стало известно благодаря характерному рисунку на шлеме пилота, пишет "Военный осведомитель".
Самолет, напомним, сбила система ПВО, отражавшая атаку иранского дрона на посольство США в Эль-Кувейте. Летчик катапультировался.
На земле его встретили местные жители - чтобы избежать конфликта, летчик принял позу покорности и позже был эвакуирован поисково-спасательной службой ВВС США.
Судя по опубликованным кадрам, военный ранен - у него окровавлена кисть левой руки.
2 марта ВВС США потеряли над Кувейтом несколько боевых самолетов. Летчики катапультировались, среди них оказалась женщина.