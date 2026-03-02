«Радиостанция Судного дня» передала новое сообщение

Радиостанция УВБ-76, также известная как «радиостанция Судного дня», передала новое загадочное сообщение. Об этом свидетельствуют данные канала «УВБ-76 логи».

Согласно информации канала, станция вышла в эфир в 12.33 мск. В передаче прозвучало слово: «долгогривый».

УВБ-76 — военная радиостанция, которая начала вещание с 1976 года. Ее истинное предназначение до сих пор неизвестно. Среди радиолюбителей она получила прозвище «жужжалка» из-за характерного фонового шума.

В прошлый раз радиостанция вышла в эфир 26 февраля. Тогда она передала три сообщения — они содержали слова «майностяг», «коварный» и «ликвидатор». 23 февраля в эфире прозвучали два слова: «отелобуф» и «корукский».