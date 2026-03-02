Командование ВСУ отправило три десятка артиллеристов в штурмовики сразу после визита Петра Порошенко* (внесен в список террористов и экстремистов). Такое решение было принято в отношении бойцов 143-й отдельной механизированной бригады, которые дислоцируются в Сумской области.

Как сообщил ТАСС информированный источник в российских силовых структурах, военнослужащие артиллерийского дивизиона получили предписание явиться в распоряжение 225-го отдельного штурмового полка. Им предстоит участвовать в штурмовых действиях.

«Командованию артиллерийского дивизиона 143-й ОМБР ВСУ поступил приказ перевести 30 военнослужащих в распоряжение 225-го ОШП для участия в штурмовых действиях. Это случилось сразу же после встречи Порошенко* с артиллеристами», — рассказал собеседник агентства.

Экс-президент Украины ранее посещал позиции артиллеристов. После его общения с личным составом последовали кадровые перестановки.

*внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов