При нанесении ударов по Ирану США впервые применили беспилотники-камикадзе LUCAS. очень похожие на российскую "Герань", сообщает The War Zone со ссылкой на Центральное командование США.

Беспилотники LUCAS спроектированы как гораздо более простое и дешевое по сравнению с ракетами ударное оружие.

"Стоимость одной платформы LUCAS составляет приблизительно 35000 долларов, это недорогая, масштабируемая система, обеспечивающая передовые возможности за небольшую часть стоимости традиционных американских систем дальнего действия, способных достичь аналогичных результатов", - заявил капитан ВМС США Тим Хокинс, представитель CENTCOM.

В пресс-релизе Центрального командования США сказано, что беспилотники LUCAS обладают "большой дальностью полета и предназначены для автономной работы".

"Они могут запускаться с помощью различных механизмов, включая катапульты, ускорители, а также мобильные наземные и автомобильные системы", - говорится в пресс-релизе.

Беспилотник LUCAS был разработан компанией SpektreWorks. На ее сайте представлены основные характеристики аналогичной модели беспилотника-мишени под названием FLM 136, заявленная максимальная дальность полета которой составляет около 700 км, а время нахождения в воздухе - до шести часов. Общая грузоподъемность, не считая топлива, составляет примерно 18 кг, а крейсерская скорость - около 74 (137 км/ч) узлов (с максимальной скоростью до 105 узлов (194 км/ч)). Неясно, насколько эти данные соответствуют возможностям LUCAS, отмечает TWZ.

На данный момент неизвестно, сколько таких беспилотников использовали США, по каким целям они наносили удары и каков был эффект от этих ударов.