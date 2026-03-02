В Кувейте США могли потерять свой новейший F-15EX Eagle II

Новейший истребитель-бомбардировщик Boeing F-15EX Eagle II мог быть потерян военно-воздушными силами США в небе над Кувейтом.

В ходе войны против Ирана американцы решили проверить свои новейшие виды вооружений, например последние модификации Tomahawk, в том числе с обратной стреловидностью, поэтому появление на этом театре военных действий такого самолета не удивительно.

Двухместная крылатая машина является глубокой модернизацией известного F-15E Strike Eagle. Ее оснастили радиолокационными станциями с активными фазированными решетками, другим современным бортовым оборудованием. Они также получили новые двигатели. Максимальная скорость - 2655 км/ч. Боевой радиус - 1200 км, практический потолок - 18 300 м. Может нести до 13 150 кг различных ракет и высокоточных авиационных бомб.