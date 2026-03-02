Жители Тегерана покидают город после ударов

Многие жители покинули Тегеран, однако обстановка в столице Ирана остаётся спокойной, перебоев с продуктами нет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на одного из очевидцев.

«Ситуация спокойная, несмотря на прилеты. Город опустел, многие жители уехали. В сетевых магазинах продовольствие есть», — сообщил собеседник агентства.

Утром 28 февраля Израиль атаковал цели на территории Ирана. Вскоре президент США Дональд Трамп заявил о вступлении американских сил в конфликт, опубликовав видео с объявлением «масштабной боевой операции». В результате ракетного удара в своей резиденции погиб верховный лидер Ирана Аятолла Хаменеи.

Вместе с ним погибли несколько членов его семьи. Спутниковые снимки подтвердили, что его высокозащищенный жилой комплекс в Тегеране подвергся массированному разрушению.